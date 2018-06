Aveiro: Decretado dia de luto pelo falecimento do empresário Manuel Madaíl 08 jun 2018, 23:56 A Câmara de Aveiro aprovou um voto de pesar pelo falecimento, esta quinta-feira, aos 85 anos, de Manuel Simões Madaíl, empresário e ex-presidente da Junta de Freguesia de Aradas.



"Aos seus Familiares, Amigos e Cidadãos que o têm por referência, ficam as nossas sentidas condolências, manifestando um público Voto de Pesar pelo seu falecimento", refere uma nota do presidente da edilidade, Ribau Esteves.



A autarquia lebra "um Homem Notável e Bom", que foi "um empresário de referência na indústria cerâmica" mas também "servidor de muitas causas públicas e dos seus concidadãos", tendo desenvolvido ao longo da sua vida "um trabalho de cidadania ativa e solidária, num exercício exemplar de vida e de criação de muitos amigos."



"O Sr. Manuel Madail fica para sempre ligado ao Município de Aveiro, terra onde viveu os seus 85 anos de vida, e onde exerceu as funções de Presidente da Junta de Freguesia de Aradas de 1976 a 2001, num exercício marcante, positivo e gerador de solidariedade, crescimento e desenvolvimento", acrescenta a nota de pesar.



Também exerceu muitas outras funções de serviço público, "destacando-se a de Presidente da Direção do Sport Clube Beira-Mar, Dirigente de muitas Associações, nomeadamente sedeadas na Freguesia de Aradas e Benemérito de muitas causas, das quais se destaca a do “Lar da Terceira Idade Amélia Madail”, de relevante importância social".



Na hora de prestar tributo e honra à vida e à memória de Manuel Madaíl, foi ainda decretado luto municipal, a cumprir este sábado, dia do funeral.

