A Câmara de Ílhavo aprovou o protocolo para a vigilância e segurançabalnear para o ano de 2018 nas praias da Barra, Costa Nova e Jardim Oudinot, envolvendo a Administração do Porto de Aveiro, a Associação de Concessionários de Praia da Beira Litoral e a Associação de Nadadores-Salvadores “RESGATÍLHAVO”.



"A preocupação sentida" pela edilidade "no domínio da vigilância e segurança das zonas balneares face à ausência de uma política integrada a nível nacional neste domínio" levou a garantir tal prática ao território municipal "onde o uso balnear é uma constante durante o período definido como época balnear (16 de junho a 16 de setembro), substituindo-se a quem de direito nesta matéria da segurança", refere um comunicado.



O protocolo corresponde a um investimento municipal no valor de 22.323 euros e permite a implementação do Plano Integrado de Salvamento da Praia da Barra (PIN), o Plano Integrado de Assistência a Banhistas da Praia da Costa Nova (PIAB) e os demais dispositivos de segurança exigidos por lei.



A Câmara Municipal de Ílhavo realça ainda que "para a concretização do protocolo" em questão "muito contribuiu o empenho, o esforço e o trabalho conjunto", garantindo "as condições mínimas de segurança e vigilância com a melhor qualidade possível."