O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta para abertura de procedimento concursal - Enquadramento e Objetivos - para aquisição de Serviço de Transporte de Passageiros em Autocarro com Condutor.

A contratação de um Serviço de Transporte de Passageiros em Autocarro com Condutor tem como objetivo principal reforçar as ligações intramunicipais, numa aposta de serviço de dia a dia, essencialmente direcionado para os munícipes e, em particular, para a população com mais restrições de mobilidade. Este serviço pretende constituir ainda um reforço da afirmação da componente turística do Município de ílhavo, vocacionada para as Praias da Barra e Costa Nova assim como para o Museu da Vista Alegre e o Museu Marítimo, captando novos públicos.

Com a realização deste serviço de transporte de passageiros a Câmara Municipal de Ílhavo quer fortalecer a rede de transportes coletivos, aproximar as periferias dos centros urbanos, para que mais cidadãos possam usufruir dos serviços, do comércio, das nossas praias de uma forma mais ecológica e mais sustentável.

A Autarquia pretende com o novo e renovado serviço promover as ligações entre as periferias e a sede do Município; reforçar a mobilidade nos centros urbanos da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo que reúnem um conjunto de atividades de comércio e serviços; reforçar igualmente a mobilidade entre a sede do Município e as praias da Barra e da Costa Nova; e promover a ligação entre as praias da Costa Nova e da Barra e o Museu da Vista Alegre e o Museu Marítimo de Ílhavo.

A elaboração desta proposta de serviço de transporte de passageiros esteve como base a reformulação do serviço denominado "Ílhavo ln", realizado de junho de 2016 a dezembro de 2017, tendo em conta a experiência e os resultados operacionais obtidos.

Neste sentido, foi redesenhado o projeto inicial (Ílhavo In) tendo em conta cinco pressupostos principais.

O circuito da Gafanha da Nazaré passará a constituir-se como circuito urbano, entre equipamentos, serviços e comércio, não estabelecendo a ligação à sede de Município (note-se que no serviço anterior teve uma utilização muito residual).

Não obstante os circuitos com início na Presa e Vale de Ílhavo terem sido os que devolveram melhores resultados operacionais, será reajustado o circuito de Vale de ílhavo, deixando de se efetuar no trajeto em que as paragens não tiveram qualquer procura.

O circuito da Gafanha do Carmo será mais abrangente, alargando consideravelmente a sua área de influência para a Gafanha da Encarnação. Acresce ainda a cobertura de serviço por este circuito no lugar da Sra. dos Campos.

No que respeita ao circuito urbano de Ílhavo a sua redefinição suprimirá parte do trajeto que não teve qualquer procura, sem, no entanto, alterar significativamente a área de influência.

No âmbito da afirmação da componente turística do Município e numa perspetiva de alargamento de públicos, promovendo a utilização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual, será diversificado o serviço através de ligações complementares a realizar nas tardes de junho a setembro, sendo que no primeiro ano iniciará em julho, estabelecendo a ligação da sede do Município às praias da Barra e da Costa Nova (de 2ª a 6ª feira) e destas para o Museu Marítimo de ílhavo (4ª e 6ª feiras) e Museu da Vista Alegre (3ª e 5ª feiras).

Câmara de Ílhavo