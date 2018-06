O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Águeda, apreendeu, em Albergaria-A-Velha, esta semana, oito viaturas de matrícula estrangeira, "por introdução irregular no consumo de veículos, sem o cumprimento das obrigações tributárias."



"A apreensão ocorreu durante uma fiscalização a um operador de gestão de resíduos, tendo os militares detetado oito viaturas importadas, em fase de desmantelamento, não possuindo os documentos necessários para a sua legalização", adianta um comunicado.



A Guarda acrescenta que resultou desta operação "um auto de notícia por contraordenação devido à introdução irregular no consumo de veículos usados, que corresponde a uma coima com um valor máximo de 165 mil euros."



No decurso da ação realizada anteontem foi ainda elaborado um auto de notícia por contraordenação devido à transferência de resíduos, sem possuírem as respetivas guias de acompanhamento.



A GNR de Aveiro contou na operação com apoio do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra.