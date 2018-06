O presidente da Câmara de Aveiro deu razão às queixas feitas devido à redução de espaços verdes na proposta vencedora do concurso de ideias para a requalificação da zona atualmente ocupada pelo jardim do Rossio, uma intervenção que tem motivado polémica localmente.

"Nada está fechado, mas a ideia não pode ser desvirtuada, ir buscar algo completamente diferente, não é legal nem ético",ressalvou.

O edil disse concordar com a necessidade de mais relvado do que previsto na versão apresentada pelos arquitetos Mateus (ARX), sendo essa uma das suas propostas a apresentar aos autores.

Ribau Esteves aproveitou o período antes da ordem dia na reunião pública para garantir, ainda, que a Câmara não irá abdicar de construir uma praça urbana ("uma ideia que queremos que exista no fim") e voltou a defender o interesse, se for tecnicamente viável, da cave de estacionamento com 300 lugares, para "retirar" os lugares ocupados atualmente à superficie.

João Sousa, vereador do PS, deixou um lamento pelo "tempo perdido", acusando a Câmara de tardar na apresentação da proposta vencedora "quando já deveria ter ouvido as pessoas". Apelou também a que a maioria não caia na tentação de "querer impor" uma proposta. Recordou, a propósito, exemplos que "correram mal", como sucedeu com a projetada ponte pedonal para o canal central e a via do largo do Alboi. "Aveiro é terra de ovos moles mas não é terra de pessoas moles", advertiu.

O assunto seria retomado no espaço aberto à participação do público, com vários cidadãos a colocarem reticências ao esboço.

(em atualização)