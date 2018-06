Apoios à reflorestaçào em Arouca 08 jun 2018, 16:25 A The Navigator Company anunciou apoios aos produtores florestais dos concelhos de Arouca e de Monchique "com uma campanha de incentivo à replantação que pretende dar impulso à produtividade e às boas práticas silvícolas naquelas regiões." Em comunicado, a empresa que detém a unidade de produção deasta de papel em Cacia, Aveiro, explica que "os princípios de gestão florestal sustentável, em especial a certificação, são condições para a atribuição dos apoios." A campanha de estímulo à replantação, foi lançada no passado dia 29 de maio em Monchique e está hoje em Arouca e inclui um incentivo de 500 euros por hectare em plantas e/ou apoio monetário e acompanhamento técnico para garantir as melhores práticas silvícolas. "Um dos apoios fundamentais que a The Navigator Company partilhou com os produtores locais foram as plantas de elevada qualidade que produz nos seus viveiros, os maiores da Europa. A Companhia, recorde-se, é líder europeia na produção de plantas florestais certificadas e líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus, a espécie florestal mais eficiente para a produção de pasta de celulose e papel de alta qualidade", explica a empresa. O apoio destina-se exclusivamente a proprietários que já possuam plantações de eucalipto, não contemplando novas áreas. "De igual forma, só serão contemplados projetos de replantação provenientes de proprietários que detenham áreas de eucalipto certificadas ou se comprometam com a certificação. As candidaturas ao programa estão abertas até ao final de julho". A escolha dos concelhos de Arouca e Monchique para esta ação está relacionada com a experiência da The Navigator Company nestas regiões, onde a companhia detém explorações próprias. Em ambos os concelhos verifica-se um envelhecimento das plantações dos produtores privados, com uma baixa realização do seu potencial produtivo. Obter mais produtividade com a mesma área de plantação é, assim, um dos efeitos pretendidos com esta campanha. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

