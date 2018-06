Aveiro: Estudo prévio da Avenida Lourenço Peixinho caminha para o final 08 jun 2018, 16:05 A sétima versão do estudo prévio, fase final, para a qualificação da Avenida Lourenço, hoje dada a aconhecer, sumariamente, em reunião de Câmara, mantém duas faixas de rodagem em cada sentido (uma das quais para autocarros e bicicletas) e um separador, reduzido a cerca de um metro, a deslocalização do arvoredo e estacionamento. Os passeios laterais terão cinco metros. Segundo informação prestada pelo presidente da edilidade, permanecem previstas duas "pequenas" rotundas para os cruzamentos existentes (Ruas Alberto Souto e Eng. Oudinot) e um troço entre a Capitania e o Banco de Portugal "que irá dar primazia ao peão, com restrições mais fortes do que acontece hoje". O estudo prévio, que deverá ficar concluído até ao final do mês, encontrando-se ainda aberto a "contributos", vai, de acordo o que assegurou Ribau Esteves, "retirar pressão" do tráfego ao centro com "um anél viário" exterior no qual a edilidade vai investir, como é o caso das novas rotundas a localizar em Esgueira e numa das ligações mais a sul (a partir da antiga 109). Evitar-se-á, assim, o acesso pela avenida que é feito atualmente para chegar a vários pontos da cidade. Esclarecimento feito apos a vereadora do PS, Joana Valente, ter alertado para a necessidade de articular "previamente" a intervenção com um plano de mobilidade, "que não existe". O vereador João Sousa remeteu para momento posterior uma tomada de posição mais concreta dos socialistas, atendendo a que a proposta foi conhecida poucas horas antes da reunião. Notícias Relaccionadas 21 dez 2017, 12:26 Aveiro / Assembleia Municipal: PS questiona proposta para três rotundas na Avenida Lourenço Peixinho 16 abr 2018, 00:21 Ribau Esteves disposto a duplicar investimento na Avenida Lourenço Peixinho Classifique esta notícia: Sem classificação

