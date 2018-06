Acidente com trator causou morte de condutor, em Sever do Vouga 08 jun 2018, 14:53 Um acidente rodoviário fora de estrada, em Sever do Vouga, envolvendo um trator, causou a morte do condutor, octogenário. Segundo fonte dos bombeiros locais, ativados para o acidente ocorrido em Rocas do Vouga pelas 14:13, o veículo terá capotado. A vítima, de 85 anos, inicialmente foi dada como em estado grave, acabando por falecer. 16 efetivos com seis veículos encontravam-se mobilizados para o sinistro. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

