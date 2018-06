Jovem detido em Águeda por suspeita de crimes relacionados com pornografia de menores 08 jun 2018, 13:01 A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro, informa que identificou e deteve um homem, operário fabril, de 26 anos, que está "fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, na forma agravada atenta a idade as vítimas."



"Recorrendo ao uso de perfis fictícios do género feminino criados na rede social Facebook, o suspeito aliciava jovens adolescentes do sexo masculino a fotografarem-se em atos sexuais explícitos e a enviar-lhe esses ficheiros multimédia através de plataformas de comunicação na Internet", refere o comunicado.



A investigação da PJ surgiu na sequência de denúncia de aliciamento de um menor através deste modus operandi, sendo que na sequência de busca domiciliária realizada em casa do suspeito, numa freguesia do concelho de Águeda, foram-lhe apreendidos, para além do equipamento (telemóvel smartphone) usado na actividade delituosa, dezenas de ficheiros semelhantes referentes a outras vítimas.



O detido foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias, proibição de contatos com as vítimas bem como de se aproximar de estabelecimentos de ensino e proibição de frequentar quaisquer redes sociais.

