Ílhavo: Município contrai empréstimo de 4,6 milhões de euros para sair do PAEL 08 jun 2018, 11:40 O executivo municipal de Ílhavo deliberou, na sua última reunião, aprovar um empréstimo bancário de médio e longo prazo para liquidação antecipada do empréstimo Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) no valor de 4,621 milhões de euros, em 96 amortizações mensais. Uma medida tomada pela maioria PSD liderada por Fernando Caçoilo "por força da melhoria financeira que tem sido sustentada ao longo destes últimos cinco anos" O município recebeu o despacho conjunto do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro a determinar a suspensão da aplicação do PAEL. Os valores atuais do endividamento colocam a Câmara "muito afastada, positivamente" dos limites legais. "Com este enquadramento, não pôde este executivo municipal deixar de aproveitar a oportunidade de obter, consultado o mercado, melhores condições designadamente, a nível de juros financeiros", refree um comunicado. A nova contração de empréstimo "traduz-se num ganho, potencial, à data atual, de 364.056,53 euros, mantendo-se o prazo estabelecido até 2026 numa perspetiva de equidade intergeracional não onerando em demasia gerações futuras." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

