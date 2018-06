Faleceu o empresário Manuel Madaíl 08 jun 2018, 11:11 Faleceu aos 85 anos o empresário aveirense Manuel Simões Madaíl, informa a Junta de Freguesia de Aradas. Uma "enorme perda para as gentes e terras de Aradas" onde foi presidente de Junta durante vários mandatos ao longo de 25 anos. A Junta decretou três dias de luto em sua memória, suspendendo as suas atividades recreativas agendadas para o fim-de-semana, nomeadamente a edição de estreia do festival ´+Aradas´. Manuel Madaíl, industrial do sector da cerâmica, foi também, em vários momentos, dirigente do Sport Clube Beira-Mar. Legou à sua freguesia natal, enquanto benemérito, grande obra social, nomeadamente um lar para idosos. As cerimónias fúnebres realizam-se sábado à tarde. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

