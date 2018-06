Sever do Vouga: Emprego garantido para candidatos a soldadores 08 jun 2018, 00:52 A Master Welding Solutions (MWS) está a apoiar o grupo A Silva Matos na formação de jovens indiferenciados na área de soldadura.



A ASM Industries e a empresa com sede no Vougapark, que presta consultadoria em diversas áreas de engenharia, prepararam um "curso inovador" para formar operários qualificados naquela área. Desde há alguns anos que o mercado de trabalho não dá resposta às necessidades. A aprendizagem terá "uma abordagem mais digital através da utilização de simuladores de realidade virtual aumentada de soldadura, para atrair mais jovens para a especialização profissional e ingresso posterior na área da indústria metalomecânica".



A formação conjunta funcionará no âmbito do ASM Skills Program, uma iniciativa lançada em novembro de 2017 pelo grupo que tem base em Sever do Vouga.



A metalomecânica garante emprego aos candidatos formados, "com salários ajustados ao aproveitamento de cada participante", suportando ainda 75% do custo do curso.



As vagas são para preencher na unidade operacional da ASM Industries em Sever do Vouga e na nova unidade operacional de Ílhavo, no Porto de Aveiro, com abertura prevista em março de 2019. O grupo é o maior produtor português de torres eólicas e fundações offshore.



A formação terá início no mês de julho, sendo ministrada numa primeira fase na MWS e depois na ASM Energia.



"Na indústria portuguesa, sobretudo na zona do interior, continua a verificar-se a escassez de profissionais qualificados e experientes, e aumenta consequentemente a dificuldade no recrutamento", refere Adelino Costa Matos, CEO da ASM Industries.



O curso conta com a experiência dos técnicos especializados da MWS e da equipa de engenheiros de soldadura da ASM, entre outros profissionais.



O grupo ASM é constituído por mais de 20 empresas, localizadas em vários países, totalizando cerca de 450 colaboradores e faturando cerca de 50 milhões de euros.



A ASM Industries aposta na inovação tecnológica para a produção de torres eólicas e estruturas para utilização offshore (em pleno mar).



Lançada há três anos, a MWS-Group especializou-se em soluções técnicas nas mais variadas atividades relacionadas com a indústria metalomecânica: engenharia, consultoria, inspeção e formação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)