São João da Madeira: "A Cidade no Jardim" 07 jun 2018, 23:37 De 14 a 17 de junho. O Jardim Municipal de S. João da Madeira, junto ao edifício da Câmara, transforma-se no ponto de encontro dos Sanjoanenses e de muitos visitantes, pois é aí que decorre mais uma edição d’ "A Cidade no Jardim".



Ao todo, são 90 stands de exposição e atividades e mais de duas dezenas de tasquinhas que vão estar montados no recinto ao longo desses quatro dias, revelando o grande dinamismo das associações, escolas e outras instituições da cidade, protagonistas deste evento que atrai milhares de pessoas ao Jardim Municipal de S. João da Madeira.



São também essas entidades que sobem ao palco d' "A Cidade no Jardim", proporcionando um diversificado programa de animação, a que se juntam também atividades para crianças e jovens, entre as quais insufláveis e parede de escalada.

