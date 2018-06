Deputados do PSD acusam Câmara de Oliveira de Azeméis de travar requalificação da Secundária de Fajões 07 jun 2018, 18:21 Os deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro constaram esta quinta-feira "o estado de degradação" da Escola Básica e Secundária de Fajões, no concelho de Oliveira de Azeméis, que tem protocolados 1,5 milhões de euros para a reabilitação.



A obra "ão avança por falta de vontade política da Câmara Municipal", acusam os sociais democratas em comunicado.



"As condições do estabelecimento de ensino são de tal ordem que só uma grande disponibilidade da comunidade educativa permite que atinja os resultados que vem obtendo", lê-se.



O atual Governo celebrou acordo com o anterior executivo da Câmara Municipal para a execução das obras, sendo que dos 15 por cento da componente nacional seriam pagos em partes iguais pelo um município e pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).



Entretanto, a reformulação do projeto elevou a 1,9 milhões de euros o custo dos trabalhos "com a Câmara Municipal a mostrar-se indisponível para colaborar, pondo em causa o montante disponível, que pode estar em risco."



"É absolutamente inconcebível o que aqui assistimos. Torna-se revoltante percebermos as condições em que trabalha esta comunidade educativa, sabendo-se que há 1,5 milhões e euros disponíveis. A falta de vontade política da Câmara Municipal tem de ser desmascarada" denunciou Helga Correia, deputada natural do concelho de Oliveira de Azeméis citada na nota de imprensa. A eleita deslocou-se à escola com os deputados Amadeu Albergaria e Susana Lamas, para além de autarcas locais, a comissão política do PSD e a vereação social democrata.

.

A Escola Básica e Secundária de Fajões é sede de agrupamento que abrange a região nordeste do concelho de Oliveira de Azeméis, mas também acolhe alunos dos concelhos vizinhos de Santa Maria da Feira e de Arouca. Acolhe 537 alunos, 430 dos quais tomam as refeições diariamente na cantina, constituindo-se como o único agrupamento que tem visto aumentar o número de alunos, de forma contínua, ao longo dos últimos anos.



Segundo dados revelados na visita dos deputados do PSD, o estabelecimento registou as melhores notas do concelho, colocando-se na quarta posição no distrito de Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)