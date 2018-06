Alojamentos da Mealhada e Ovar entre os distinguidos com o galardão Green Key 07 jun 2018, 18:08 Um total de 21 entidades do Centro de Portugal conquistaram o galardão Green Key, que premeia anualmente as empresas que se distinguem no turismo ambiental e sustentável.



"No ano de 2017, tinham sido 17 os galardoados no território da Turismo Centro de Portugal, pelo que há uma tendência de crescimento da região ao nível das melhores práticas de turismo sustentável", destaca um comunicado da Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal.



O galardão Green Key é uma candidatura submetida pelos promotores, os quais podem ser empreendimentos turísticos, alojamentos locais ou restaurantes. Após uma análise detalhada de todos os elementos, cada um dos candidatos recebe uma visita técnica. O processo culmina numa reunião nacional, momento em que um júri emite um parecer final sobre as candidaturas de todo o país.



Este ano, registaram-se 31 candidaturas provenientes do Centro de Portugal. Alegre Hotel (Mealhada), Aquahotel (Ovar) e Furadouro Boutique Hotel (Ovar) foram os estabeleciomentos da Região de Aveiro galardoados.



O Green Key é um programa de educação ambiental promovido pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, que coloca em prática novas formas de encarar a gestão e a utilização de estabelecimentos turísticos. Ao desenvolver os conceitos de turismo sustentável e turismo responsável, procura dessa forma contribuir para uma nova consciência individual e coletiva orientada para o desenvolvimento sustentável.



A Turismo Centro de Portugal é entidade parceira deste programa da Associação Bandeira Azul da Europa desde 2011.

