Companhia turca vence concurso de criação artística do Imaginarius 07 jun 2018, 18:05 A Compagnie du Paon, da Turquia, venceu o concurso de criações artísticas Mais Imaginarius, pelo que será convidada a criar em residência um novo projeto para estreia na próxima edição do festival, informou a Câmara de Santa Maria da Feira.



A performance poética de teatro e dança Hayali, apresentada em estreia nacional no claustro do Convento dos Lóios, conquistou a maior pontuação do júri entre os 21 projetos, de 13 países, a concurso nesta edição.



Hayali, uma palavra de origem turca que significa “imaginário”, converte-se numa performance poética de movimento, simbolicamente representando a separação de dois corpos.



O Mais Imaginarius é uma secção do festival Imaginarius que pretende dar espaço a artistas emergentes com vontade de mostrar o seu trabalho, através de um concurso de criações artísticas. Esta secção lança o desafio para a apresentação de propostas que abordam o espaço público nas suas diversas perceções, testando formatos e modelos, rumo à construção de novas identidades artísticas.



Em 2018, o Mais Imaginarius registou uma procura internacional tida como "sem precedentes". Foram 295 os artistas e companhias de 49 países, dos cinco continentes, que apresentaram candidaturas ao concurso de criações artísticas aberto a companhias e artistas emergentes de todo o mundo.

