O Ministério da Educação reconheceu o interesse do Colégio Diocesano Nossa Senhora da Apresentação, por falta de alternativas da rede pública no sul do concelho, garantindo contratos de associação para suportar os encargos.



A Diocese de Aveiro, entidade proprietária da instituição de ensino, afastou, assim, medidas mais drásticas que estavam em cima da mesa, devido à falta de viabilidade financeira, nomeadamente o fecho de portas no final do presente do ano letivo, caso não fosse encontrada uma solução para o défice anual a rondar o meio milhão de euros.



A decisão governamental veio dar novo fôlego ao colégio fundado há 32 anos dotado de instalações de fazer inveja a muitas escolas, que é frequentado por quase 780 alunos do quinto ao 12º ano.



"Foram dadas duas possibilidades: arrendar as instalações para uma extensão do agrupamento ou garantir os contratos de associação, se reuníssemos condições. Optámos por esta última, porque entendemos que se justifica prosseguir o projeto educativo autónomo", adiantou Luís Oliveira, diretor.



Após algum tempo de impasse e sucessivas reuniões, a Secretária de Estado da Educação veio reconhecer que era necessário ajuda na zona sul do concelho, colocando de lado a ideia inicial que passaria por dotar de contentores para salas de aula as escolas onde a rede pública não tinha respostas.



À direção do colégio foi colocada como exigência para reforçar o financiamento via contratos de associação a existência de matrículas no próximo ano letivo para constituir 26 turmas em abertura de ciclo dentro dos critérios legais, isto é com alunos da área de influência (atualmente são financiadas 23 das 27 existentes, a cerca de 80 mil euros cada).



A autarquia de Vagos entra como parceira do projeto ao suportar encargos com renda de espaços que serão utilizados por cerca de 200 crianças, que poderão entrar no primeiro ciclo.



Outras medidas de gestão em curso abrangem negociações com professores para baixar a massa salarial e rentabilizar as instalações com fins desportivos e recreativos.



"Queremos estabilizar a instituição e dar alento para continuar, para já, sob gestão da Diocese, dar mais vida a este projeto educativo. Prova-se que somos necessários, mas, como disse a secretária de Estado, é um caso particularíssimo, excepcional ao nível no País", concluiu o diretor Luís Oliveira.