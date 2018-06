Na sequência do comunicado apresentado pelas associações desportivas: Clube do Povo de Esgueira, Associação Desportiva de Taboeira, Casa do Povo de Esgueira e Escola Gímnica de Aveiro, emitido a 30-05-2018, a Mesa da Assembleia de Freguesia de Esgueira, vem, pelo presente comunicado, afirmar o seu total empenho na articulação de todos os esforços para que as associações da Freguesia tenham a possibilidade de ver aprovado o reforço financeiro apresentado nas duas últimas Assembleias de Freguesia.



À Mesa da Assembleia de Freguesia de Esgueira cabe, entre outras funções, promover o esclarecimento dos fregueses quanto a temáticas relacionadas com as Assembleias de Freguesia. Nesse sentido, e para que haja um conhecimento mais claro das discussões levadas a cabo nas duas últimas sessões, entendemos ser útil expor sinteticamente o seguinte:



1. A 28 de Dezembro de 2017 foi aprovado pela Assembleia de Freguesia o Orçamento da Junta para 2018;



2. No mês de Março de 2018 a Junta de Freguesia de Esgueira adquiriu um veículo automóvel, no valor de 9.500,00€;



3. A 30-04-2018 foi levado a votação, em Assembleia de Freguesia Ordinária, um documento de Revisão Orçamental no qual incluía os valores para reforço financeiro dirigidos a rubricas que contemplavam, nomeadamente, Associações, Recrutamento de Pessoal, Cemitérios e Viaturas;



4. Nessa Assembleia, o Executivo informou que havia adquirido uma viatura num leilão, que qualificaram como ato de gestão, e que a aquisição se encontrava cabimentada, afirmando que não seria necessário ter trazido previamente a aprovação da Assembleia a proposta de aquisição da viatura porque se tratava de um carro usado e que, por esse motivo, não estaria abrangido por essa obrigatoriedade, no entanto, decidiram na mesma trazer à Assembleia de 30-04-2018, ainda que posteriormente à compra;



5. Contrariamente, membros da bancada do Partido Socialista e da bancada do Bloco de Esquerda evidenciaram a sua preocupação quanto ao facto de, segundo estes, a despesa não estar inscrita no Orçamento da Junta para 2018, não apresentando este documento nenhuma verba específica para o efeito, pelo que, não teria sido devidamente cabimentada, nem tinha dotação, acrescido do facto de a aquisição não ter vindo previamente à aprovação da Assembleia de Freguesia, sendo considerada, por esses motivos, ilegal;



6. De notar, que o documento de Revisão Orçamental não pode ser votado ponto por ponto, mas apenas na globalidade, pelo que um membro ao votar contra uma verba em particular, afetará obrigatoriamente a aprovação das demais. Nesta Assembleia, o documento de Revisão Orçamental foi reprovado pela maioria dos membros;



7. A 16-05-2018, por solicitação da Exma. Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira, foi realizada Assembleia de Freguesia Extraordinária, levando o Executivo para aprovação, o mesmo documento já apresentado e reprovado na assembleia anterior. O Executivo comunicou ainda que havia solicitado a 07-05-2018 um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), bem como a outras entidades;



8. Foi lido na Assembleia, e entregue cópia à Mesa, o email enviado à CCDRC no qual o Executivo declara que, por lapso e ignorância, cabimentaram a compra da viatura na rubrica onde colocam as reparações de viaturas (07.01.11). Afirmam ainda que, alertados para o facto de terem que incluir esta aquisição numa rubrica específica para compra de veículos (07.01.06) levaram à Assembleia de 30-04-2018 uma Revisão Orçamental que contemplava a regularização da situação;



9. No entanto, na Assembleia de 30-04-2018 não foi explicada pelo Executivo a existência de nenhuma troca de rubricas por erro reconhecido pelo próprio Executivo ou que se iria solicitar algum parecer tendo em conta a necessidade de correção da situação;



10. Com efeito, o parecer da CCDRC, emitido no próprio dia da Assembleia de Freguesia Extraordinária, 16-05-2018, fez apenas referência ao solicitado pela Executivo, isto é, o que fazer em relação à troca de rubricas. O parecer indica que se deveria corrigir a rubrica em causa através de uma Revisão Orçamental, ou, caso esta não venha a ser aprovada que seja junto ao processo de despesa em causa o comprovativo de como o Executivo tomou as devidas diligências para a retificação do lapso;



11. Na Assembleia, foi realçado pela bancada do Partido Socialista e pela bancada do Bloco de Esquerda que o que foi referido pelo Executivo em Assembleia de 30-04-2018 não correspondia exatamente à situação ora apresentada à CCDRC. Isto é, não havia sido dito que havia um erro de cabimentação;



12. O Executivo expôs que a verba estava cabimentada, simplesmente havia uma troca na sub-rubrica e que a sua posição era a de seguir o parecer da CCDRC no que diz respeito à sua correção através da aprovação de Revisão Orçamental;



13. Não estando de acordo quanto à legalidade do processo de aquisição da viatura, foi ainda proposto ao Executivo por membros da Assembleia de Freguesia, inclusivamente com Proposta de Recomendação ao Executivo, que fosse retirada a verba relativa ao veículo, para que pudessem ser sujeitas a deliberação apenas as outras verbas (entre elas, a das Associações, com a garantia de que seriam aprovadas pela maioria dos membros da Assembleia), no entanto, tal sugestão não obteve aceitação por parte do Executivo, querendo este levar a aprovação o documento nos mesmos termos.



Ora, é nosso entendimento que, se o Executivo pretende seguir e confiar no parecer da CCDRC, como até agora demonstrou publicamente, então terá a hipótese de resolver o problema do reforço financeiro, nomeadamente, às associações, fazendo como dispõe o último parágrafo do parecer: “No caso de tal não vir a ser autorizado [a Revisão Orçamental] é entendimento desta CCDRC que junto ao processo de despesa em causa, e para salvaguarda da transparência dos registos contabilísticos, fica arquivada a evidência das diligências tomadas para a retificação do lapso detetado”. Uma das soluções passaria, assim, por levar a aprovação todas as verbas com exceção do veículo e, em relação a este último, comprovar no processo de aquisição que foram tomadas as diligências necessárias para retificar o dito lapso mas que não foi aprovado em Revisão Orçamental. Assim, seriam separadas as águas em relação ao problema em questão, e poder-se-ia avançar. Independentemente das eventuais consequências ao nível da responsabilidade dos órgãos relativamente ao processo de aquisição do veículo.



Os poderes dos órgãos são limitados e não compete à Mesa da Assembleia de Freguesia decidir o que fazer neste caso, apenas apontar eventuais soluções para a resolução deste impasse com vista a dar supremacia aos interesses da Freguesia. Assim, tendo em conta todos estes factos, a Mesa da Assembleia de Freguesia de Esgueira, irá desde já convocar uma reunião com os líderes de bancada de cada um dos partidos e com o Executivo, por forma a tentar obter um entendimento especificamente em relação a uma nova colocação a votação do reforço financeiro previsto para as associações da Freguesia, bem como das outras verbas, com exceção do veículo, pois, conforme ficou demonstrado nas Assembleias anteriores, o procedimento de aquisição do mesmo não obteve aprovação pela maioria dos membros da Assembleia.



Esgueira, 6 de Junho de 2018.

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Esgueira.

Pedro Miguel Pinto