Sporting Clube de Aveiro alcança primeiro título em vela adaptada com Gonçalo Ribau 07 jun 2018, 10:07 O velejador Gonçalo Ribau, da Academia de Vela do Sporting Clube de Aveiro/Associação Académica da Universidade de Aveiro (SCA/AAUAv) sagrou-se campeão nacional na classe Hansa 303. O “Campeonato Nacional Hansa” decorreu em Portimão, numa organização do Iate Clube Marina de Portimão, com velejadores das classes Hansa 2.3, Hansa 303 individual e Hansa 303 dupla. Para esta prova nacional, o SCA/AAUAv participou com cinco velejadores de mobilidade condicionada, tendo sido acompanhados pelo treinador André Zúquete e pelos team leaders Pedro Coutinho e Sylvie Marques, com a velejadora Margarida Marques e acompanhante a seguir a regata no barco de apoio. A comitiva aveirense totalizou 10 elementos, "obrigando a uma logística considerável", refere uma nota de imprensa. Na classe Hansa 2.3, destinada a embarcações de uma vela e um velejador, o SCA/AAUAv participou com quatro atletas tendo sido realizadas um total de 8 regatas, com João Gonçalo a obter o 9º lugar, seguido de Margarida Lemos em 11º, Jorge Ruivo em 12º e Ana Martin em 14º lugar, numa classe que teve como campeão nacional o velejador André Bento da Escola Nacional de Vela Adaptada (ENVA). Na classe Hansa 303 individual, destinada a embarcações de duas velas e um velejador, o velejador Gonçalo Ribau obteve o título de campeão nacional após a realização de nove regatas extremamente disputadas, tendo inclusivé vencido três das nove regatas realizadas. "O velejador da academia de vela aveirense entra assim para a história do Sporting Clube de Aveiro, por ter sido o primeiro velejador de mobilidade condicionada a obter um título nacional". Na classe Hansa 303 dupla, destinada a embarcações de duas velas e dois velejadores, o Clube Naval de Cascais obteve o título nacional através dos velejadores Pedro Reis e Ana Bento. "Para o clube, é um privilégio poder proporcionar este tipo de vivências a pessoas de mobilidade condicionada, quer numa vertente de recreio ou competição, podendo os interessados frequentar as aulas abertas aos Sábados, quer em embarcações individuais quer em embarcações duplas". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

