“Just a Change”, projeto de empreendedorismo social, regressa a Sever do Vouga, no Verão 07 jun 2018, 00:09 Numa parceria entre a Câmara Municipal de Sever do Vouga, Fundação Edite Costa Matos, Mão Amiga e Associação “Just a Change”, cerca de 40 voluntários vão reabilitar oito habitações degradadas de famílias carenciadas. O protocolo, renovado a 4 de junho, prevê um investimento por parte da autarquia na ordem dos 44.500 mil euros.



Promover a dignidade habitacional é o principal objetivo do projeto que vai ao encontro das preocupações da autarquia. “O “Just a Change” fez uma intervenção notável no ano passado que não seria possível sem a ajuda dos jovens voluntários”, referiu o vereador Raul Duarte, acrescentando que a iniciativa veio “complementar o trabalho que a Câmara tem desenvolvido através dos seus próprios programas, como é o caso do anterior programa “Casa+” (substituído pelo Regulamento Municipal para a reabilitação de habitações de famílias carenciadas no ano 2017), ou ainda outros parceiros, sendo exemplo disso a Escola Profissional de Aveiro e o projeto “Potencial Positivo”.



O protocolo prevê que a Fundação Mão Amiga forneça as refeições e deslocações dos voluntários, assim como o mobiliário e equipamentos indispensáveis às habitações intervencionadas, além do acompanhamento biopsicossocial das famílias beneficiárias. Além de financiar o projeto, cabe à Câmara Municipal garantir o apoio logístico necessário à concretização do projeto, incluindo o alojamento dos voluntários e ainda facultar apoio na execução dos trabalhos. A Associação “Just a

Change” irá programar, coordenar, realizar e acompanhar as intervenções nas oito habitações já identificadas.



No ano passado, houve um grande envolvimento da comunidade, através de diferentes instituições e particulares, o que contribuiu para o sucesso da iniciativa. Cerca de 100 voluntários reabilitaram 11 casas, ajudando assim a mudar a vida de 28 pessoas.



