PCP exige menos precaridade no Grupo Simoldes 06 jun 2018, 13:06 Uma delegação do PCP esteve em contacto com os trabalhadores de várias empresas do Grupo Simoldes, em Oliveira de Azeméis, para distribuir um documento "em que se denunciavam alguns dos problemas que eles enfrentam no seu quotidiano".



"Como se tem vindo a denunciar, neste grupo empresarial, que investe tantos milhões na sua expansão, com um enorme volume de vendas, não é compreensível que recorra a empresas de aluguer de mão-de-obra, para contratar trabalhadores", alertam os comunistas em comunicado.



"Quem aqui trabalha com vínculos precários, mas ocupa postos de trabalho permanentes, a única certeza que tem é a incerteza quanto ao seu futuro, apesar deste grande grupo que é a Simoldes ter um futuro bem claro e prospero", denuncia ainda a estrutura comunista.



"Para além da precariedade, também a imposição dos bancos de horas, que não passam de um depósito de horas de trabalho não remunerado, é uma realidade. Para quem se recusa a aceitar os bancos de horas, a ameaça e repreensão são uma constante", refere também o comunicado.

