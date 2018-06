A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, a atribuição de 14.750 euros de subsídio a diversas coletividades concelhias.



A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes receberá 14.725 euros destinados à comparticipação de uma viatura para transporte de crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, ficando, ocasionalmente, também ao serviço dos seniores da instituição. A autarquia informa que assume, assim, 50% do valor da nova viatura.



Na mesma reunião foram ainda aprovados subsídios para a “Concentração Motard – Roda Moinas”, que se realizará de 15 a 17 de junho, no valor de 500 euros, e para o Atlético Clube do Luso, para a realização do congresso “A baliza do futsal”, no valor de 1500 euros.