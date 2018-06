Aveiro / Rossio: Líder do PS alerta para o "faz de conta que se está a ouvir" 05 jun 2018, 23:25 "O debate impôs-se depois de meticulosa perseverança. E já obriga a explicações, comunicados, esclarecimentos". É assim que o presidente da concelhia do PS de Aveiro comenta a tomada de posição do presidente da Câmara divulgada no início desta semana na sequência da apresentação da proposta escolhida para elaborar o projeto de uma praça urbana no Rossio.



Com o título "Rocio-memória; o rossio-requalificação, o Rossio-futuro", o texto de Manuel Oliveira de Sousa diz que "está aberto o debate" que os socialistas reclamavam desde julho de 2016 "com veemência e persistência no respeito pelos aveirenses, que merecem uma Câmara com elevação política".



"Um debate aberto à auscultação das sensibilidades, de conceção alicerçada no conjunto, de visão estratégica, articulada, envolvente, sem embustes. Porque as políticas públicas têm uma base ideal que pugna pela coerência, verdade e afirmação da autenticidade no cuidado pelo bem comum. Não vale tudo, nem tudo de qualquer forma e a qualquer preço. Em devido tempo, com transparência e honestidade intelectual e política, é (sempre) premente ponderar a história, ouvir o presente (chamando todos à participação), ter visão serena do futuro", escreve o também vereador do PS num comentário partilhado pelas redes sociais.



Para Oliveira de Sousa, "não espanta que esta ação (tardia e reacionária) conduza à tradicional propaganda com uma panóplia de coisas que poderá chegar, sabe-se lá, ao folheto porta-a-porta, às visitas guiadas, ao faz de conta que se está a ouvir."



"O Rossio já não é apenas uma praça, uma bandeira, um projeto de projeto, é a voz da revolta democrática dos aveirenses e de todos os que gostam de Aveiro; de todos os exigem respeito pelo património coletivo em todas as suas dimensões", concluiu o líder socialista. O tema deve ser retomado na próxima reunião do executivo, agendada para sexta-feira à tarde, com carácter público. Notícias Relaccionadas 04 jun 2018, 12:03 Aveiro: Câmara "disponível para receber contributos" para projeto da nova praça urbana da cidade (Rossio) Classifique esta notícia: Sem classificação

