Quem visita Sever do Vouga tem acesso gratuito à Internet e a conteúdos multimédia "que dão a conhecer o que de melhor o concelho tem para oferecer", informa a autarquia local.



O projeto "WiFi de SeVER" resulta de uma candidatura ao Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, no valor de 57 mil euros.



"O que comer, onde dormir e o que visitar são algumas das informações a que os visitantes têm acesso", adianta a edilidade em comunicado.



O serviço é "um contributo para a promoção turística concelhia ao disponibilizar informações de qualidade sobre o concelho", refere a vereadora Elisabete Henriques.



O acesso é feito através de uma aplicação informática para smartphone, disponível em todas as plataformas Android, IOS, Windows Phone e Windows. Os mais de 10 pontos de acesso (hotspots) foram escolhidos de forma estratégica, tendo em conta a utilização dos espaços.



No centro da Vila são seis os hotspots: Largo Município, o Parque Urbano da Vila, Parque Geriátrico, Espaço Severi, Ecopista do Vouga e Praia Fluvial “Quinta do Barco”, aos quais se somam outros seis, um em cada freguesia do concelho: União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas; União de Freguesias de Cedrim e Paradela; Rocas do Vouga; Couto Esteves; Talhadas e Pessegueiro do Vouga.