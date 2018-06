A autarquia de Estarreja decidiu distinguir o empresário de restauração José Carlos Martins Ferreira com o principal galardão municipal.



Natural do concelho estarrejense, o timoneiro do Grupo Ferreira está ligado ao sector da restauração, é uma das principais referências na cidade de Montreal, onde está radicado desde 1975 quando emigrou, aos 19 anos, na companhia dos pais.



Aos 62 anos, o gestor irá ser distinguido a 13 de junho, feriado em Estarreja, com a medalha de mérito municipal.



Um regresso à terra natal onde nasceu no seio de uma família numerosa e com parcos recursos, que veio a emigrar para o Canadá em busca de uma vida melhor, como tantas outras.



Carlos Ferreira iniciou-se no trabalho em Montreal como soldador, profissão que levava de Portugal.



"Da fase de sobrevivência, onde demonstrou uma invulgar capacidade de trabalho, passou a uma fase de signifiativa melhoria, quer das condições de vida quer das condições de trabalho, prosseguindo a sua rota de aprender fazendo", refere a edilidade estarrejense.



É quando trabalha numa pastelaria belga, como responsável pela distribuição, vendas e relações públicas, que desenvolve a paixão pelo mundo da restauração, sonhando "com um empreendimento pautado pela promoção de produtos de qualidade" de Portugal.



Com a experiência adquirida, avança com mesmo com o seu próprio negócio - o Ferreira Café, na Peel Streen, coração de Montreal, abre em 1996 com gastronomia (em especial peixe fresco chegado de Portugal), vinhos e outras assinaturas culturais também bem portuguesas. Seguiram-se mais três restaurantes.



Hoje Carlos Ferreira produz vinho e azeite numa quinta do Douro que exporta para o Canadá onde a maioria dos seus funcionários são portugueses.



Personalidade do ano na Gastronomia pela revisa Wine em 2014, antes foi distinguido como Oficial da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial (atribuído no Dia de Portugal 2003). O seu livro "Gourmand World Cook Book Awards" recebeu o prémio para melhor livro de cozinha estrangeiro no Canadá, em 2009.



Para além da atividade empresarial, apoia iniciativas comunitárias de índole cultural, artística, literárias, mas também huminatárias.



Nos últimos três anos, apoiado no sucesso e popularidade das suas empresas, Carlos Ferreira chamou a si o papel de promoção do ´Portugal moderno´ no Canadá. É informalmente conhecido como "Embaixador de Portugal".



Uma filha ajuda no ´leme´ do grupo. A segunda é apresentadora da Portugal Gourmand, série em web tv que dá a conhecer o País além fronteiras.