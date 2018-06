A GNR de Aveiro deteve na última semana, na área do comando territorial, duas pessoas por violência domestica.



O balanço hoje divulgado informa também que realizadas duas detenções por tráfico de estupefacientes e uma por posse ilegal de arma.



Ao todo, foram detidas 42 pessoas, com as infrações de trânsito a liderar: 21 por condução sob efeito de álcool e nove por condução sem habilitação legal.



No rol de apreensões constam 52 doses de haxixe, seis doses de heroína, assim como seis armas de fogo, uma arma de ar comprimido e uma réplica de arma de fogo



Na sinistralidade, registaram-se 126 acidentes com um morto e um ferido grave entre os sinistrados.



A GNR levantou 29 autos de contraordenação por infrações ambientais e prosseguiu as ações de prevenção criminal e da defesa da floresta contra incêndios (quase duas dezenas de saídas ao terreno).