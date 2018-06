A Campolargo é a única referência à região demarcada da Bairrada no especial que a revista Portugal Global dedicou ao sector do vinho português.



A edição de maio da publicação da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, destaca o trabalho da empresa familiar de Anadia, atualmente na quarta geração.



A Campolargo produz vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes na região da Bairrada. A exportação é uma das prioridades da empresa que tem como principais mercados a Europa, a América do Norte (EUA e Canadá), o Brasil, a China e o Japão.

Além do mercado externo, vende também os seus vinhos nas regiões do país com maior procura turística.



As vinhas da Campolargo agrupam-se em duas propriedades: Quinta de S. Mateus, com 110 hectares, e Quinta de Vale de Azar, com 60 hectares, sendo que nesta última os terrenos são predominantemente argiloarenosos, com pequenas zonas de calcário.

Nestas quintas estão plantadas parcelas de Baga, Touriga Nacional, Tinta Barroca,Pinot Noir, Trincadeira da Bairrada (Periquita) e Cabernet Sauvignon. As castas brancas são: Bical, Arinto, Cerceal e Verdelho.



Atualmente, a produção ocupa oito pessoas numa adega de moderna conceção e tecnologia, mas onde o vinho corresponde ao mais clássico dos conceitos de vinificação, que hoje é designado por “vinho natural”.



“É esta a grande aposta da família: não correr atrás do mercado e das modas, antes apresentar um vinho com carácter e distinto. Como tal, não haja a esse respeito qualquer dúvida, é forçoso comunicar com este consumidor especial que, existindo, é todavia menos numeroso”, afirma Joana Campolargo, responsável da produtora da Bairrada.



Em termos de resultados, as perspetivas da empresa para este ano são de crescimento face a 2017.