Pena suspensa para homem que agredia companheira quando não recebia dinheiro para droga 05 jun 2018, 10:50 Um homem residente em Anadia que agredia e ameaçava ex-companheira, à data com 24 anos, quando esta lhe recusava dinheiro para droga, foi condenado, esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro a pena de dois anos e meio de prisão, que ficou suspensa com obrigações. Segundo familiares, o arguido, além de uma severa dependência de haxixe, não tem ocupação profissional, passa os dias em casa ´agarrado´ à internet e é sustentado pelos pais. O tribunal absolveu o homem de um episódio de violência doméstica por alegada agressão ao filho menor que nasceu aquando da relação com a ex-companheira. Para beneficiar de pena suspensa, o arguido terá de se sujeitar a tratamento médico para tentar resolver o problema da droga, assim como, eventualmente, apoio no caso da dependência das redes sociais. Ficou obrigado ainda a procurar trabalho. O coletivo de juizes determinou como pena acessória, a proibição de afastar-se da residência e local de trabalho da ofendida, sem prejudicar os contatos com o filho. O casal de idade jovem deixou de viver em comum e a mulher, que terá sido ameaçada num dos episódios mais graves com uma faca, iniciou outro relacionamento. Em tribunal, confrontado com os factos, que remontam ao início de 2017, o arguido admitiu ter recorrido a violência física mas em resposta a agressões da ex-companheira. Garantiu que ofendida chegou a ser agredida por outro homem com quem se relacionou. A queixosa recusou qualquer indemnização no âmbito do processo julgado. Além dos problemas de droga e alcoolismo do acusado, a juiza presidente enquandrou o caso num contexto de "imaturidade" do casal. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

