Aveiro: Câmara dinamiza campanha "Animais de Companhia" e faz ponto de situação de obras dos parques caninos e canil 05 jun 2018, 09:33 A Câmara chamou as associações, técnicos e ativistas dos direitos dos animais para dar conta da campanha municipal “Animais de Companhia”, que será apresentada publicamente este mês, assim como do andamento dos parques caninos e do pólo do canil intermunicipal. As ações de sensibilização têm cinco eixos: “não ao abandono”, “adote um animal”, “vacinação, legalização e identificação eletrónica”, “esterilização de animais abandonados” e “não fique indiferente”. A campanha proposta integra a criação de uma linha de atendimento telefónico dedicada ao tema, bem como um veículo automóvel específico para a recolha de animais abandonados. A Câmara tem um acordo com a Ordem dos Veterinários para colocar em andamento o Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco (PNASVACR), anunciando os três Centros de Atendimento Médico Veterinário sedeados no município, o que vai permitir a atribuição de Cheques Veterinários (ver comunicado, abaixo). Notícias Relaccionadas 05 jun 2018, 09:24 Câmara de Aveiro: Campanha "Animais de Companhia" Classifique esta notícia: Sem classificação

