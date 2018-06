Câmara de Aveiro: Campanha "Animais de Companhia" 05 jun 2018, 09:24 A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) realizou esta segunda-feira, 4 de junho, uma reunião de trabalho com Entidades e Cidadãos Parceiros, onde foram apresentadas pelo Presidente da Câmara as várias ações que integram esta operação, denominada Campanha “Animais de Companhia”. Depois de realizados muitos trabalhos de conceção e preparação de ações e de se terem recolhido propostas de vários Parceiros e Cidadãos, entendemos necessário e importante ouvir as Associações, Grupos de Cidadãos e Técnicos Especialistas que se têm assumido como Parceiros, com quem a CMA tem vindo a trabalhar, antes de se fechar o desenho final da Campanha e proceder à sua apresentação pública e operacionalização, o que vai acontecer até ao final do presente mês de junho de 2018. Imagem e Ações de Sensibilização da Campanha De forma a desenvolver trabalho de sensibilização dos Munícipes para a boa gestão dos Animais de Companhia, a CMA apresentou a imagem da Campanha desenvolvida pelos Designer’s da CMA, assim como as ações de sensibilização com cinco eixos: “não ao abandono”, “adote um animal”, “vacinação, legalização e identificação eletrónica”, “esterilização de animais abandonados” e “não fique indiferente”. A Campanha vai utilizar vários meios de difusão e trabalhar alguns públicos de forma específica. Linha dedicada e Viatura própria A Campanha proposta integra a criação de uma linha de atendimento telefónico dedicada ao tema, bem como um veículo automóvel específico para a recolha de animais abandonados. Cheque Veterinário para famílias carenciadas A CMA fechou já um acordo com a Ordem dos Veterinários para colocar em andamento o Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco (PNASVACR), anunciando os três Centros de Atendimento Médico Veterinário sedeados no Município, o que vai permitir a atribuição de Cheques Veterinários para os animais errantes capturados e para animais de famílias carenciadas (devidamente identificadas pelo Município). Outro dos protocolos apresentado é entre a CMA e a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, para o controlo sanitário devido, nos matadouros da área de Aveiro, e com indicação da CMA de dois médicos-veterinários designados para o efeito, que também vão trabalhar na gestão dos Animais de Companhia. Parques caninos em execução Foram apresentados os dois projetos para a construção de parques caninos, que a CMA tem em desenvolvimento. Em estado mais avançado está o Parque Canino que se situará junto à Av. Dr. Sá Carneiro, a nascente do Centro de Congresso de Aveiro e junto à Linha do Norte, e que terá mais de 1100 m2 para servir a zona mais nascente da Cidade. O segundo Parque Canino, está integrado no programa “Viva a Cidade”, do PEDUCA, foi proposto por uma Cidadã, vai ter cerca de 500 m2 e vai ficar situado junto ao Canal de São Roque, servindo assim a zona poente da Cidade. Canil Intermunicipal Com investimento direto da CI Região de Aveiro e da CMA, os Parceiros tiveram conhecimento da primeira versão do estudo prévio do Pólo de Aveiro do Canil Intermunicipal da Região de Aveiro, que se encontra em fase de análise técnica. O Canil agora em projeto ficará situado junto aos Serviços Urbanos da CMA (à frente do Matadouro). As reuniões com entidades envolvidas no processo da Campanha “Animais de Companhia” vão continuar, tendo sido reiterado o compromisso da CMA de desenvolver, com duas das entidades parcerias, o apoio à legalização e ao investimento de qualificação dos seus Centros de Acolhimento de Animais. A Campanha apresentada recolheu o apoio e o elogio dos Parceiros, que apresentaram alguns contributos para o seu enriquecimento, fazendo a CMA um balanço muito positivo desta reunião e do trabalho desta operação até agora realizado. Numa operação que queremos que seja congregadora e equilibrada, vamos finalizar a estruturação e a operacionalização da Campanha “Animais de Companhia”, que será lançada publicamente até ao final deste mês de junho de 2018, com um programa de comunicação devidamente cuidado, para que a informação e a sensibilização para o bem-estar dos Animais de Companhia possa chegar a todos os Munícipes. Câmara de Aveiro Notícias Relaccionadas 05 jun 2018, 09:33 Aveiro: Câmara dinamiza campanha "Animais de Companhia" e faz ponto de situação de obras dos parques caninos e canil Classifique esta notícia: Sem classificação

