"A missão da UA e da academia é muito mais que transferir conhecimento" 04 jun 2018, 23:29 Os tempos mudam, e dando tempo ao tempo, o produto UA será com toda a certeza parte da governança por mérito e qualidade.



Carlos Pedro Ferreira *



Em primeiro lugar os meus sinceros parabéns ao Professor Doutor Paulo Ferreira que faz anos hoje, que recebeu de prenda de anos um grande legado que é esta Universidade.



A UA é um iceberg muito especial, tem uma parte enorme por descobrir e explorar, não é gelado mas aconchegante, não derrete mas aquece e derrete muitos corações, mas felizmente não está para desaparecer.



Um voto de confiança lhe deixamos, bem como à sua nova equipa Reitoral e um Voto de Louvor ao exercício do Professor Doutor Manuel Assunção, pela dedicação, trabalho em momentos muito difíceis que por destino o seu mandato teve; vicissitudes dos tempos conturbados da nossa economia, frontalidade, perseverança, agindo sempre na dignificação da nossa UA, e certo que estava certo, mesmo podendo não estar, aqui faço o elogio do excesso que acho que personificou também no seu mandato que há quem não aprecie, mas eu em particular gosto.



A moderação é uma coisa fatal. Nada tem mais sucesso do que o excesso dizia Oscar Wilde em tom provocatório.

Esta saúde que inspira e transpira, que se sente e se vê muitas vezes sem ser vista, que sabemos existir e mesmo não a tocando antevemos a sua presença física e imponência. Ninguém fica indiferente a ela nem ela, a UA não deixa ninguém desprendido ou apático.



A UA marca sem ferros, mas deixa marcas profundas e memórias eternas.



E por isso, caros amigos que terminaram uma etapa da vida, e começam hoje a maior, que é o resto das vossas vidas.



Posso garantir-vos por experiência própria, não me lembro de nada do que aprendi nas aulas, mas lembro-me bem de algumas e de alguns professores, mas sei que foi por ter estudado na UA, que consigo hoje e ontem aceitar desafios e superá-los de forma eficaz, sem falsas modestias, a missão da UA e da academia é muito mais que transferir conhecimento, mas valores e o maior valor que se pode transmitir é a ética e a capacidade de pensar e resolver novos problemas, hoje facilitados com a digitalização mas contaminados com a confusão entre dados e informação e dados, e dados com lixo e contra-informação.



Por isso e se não me lembro de nada, mas se aprendi é porque o método e a forma foi suave e eficaz. Lembro pessoas, lembro momentos, agradeço a aceitação e não a tolerância à diferença que a UA sempre imprimiu.



Que se juntem ao grupo Alumni UA e AAAUA pois com esta rede a vossa vida fica facilitada, aceitem desafios e fiquem perto ou longe, os amigos estão por todo o lado e tal como a família, no coração.



Hoje não há distancias nem barreiras, ide, vinde corram, aceitem o que aparecer, não se queixem, façam por mudar as coisas e não se acomodem. Os consensos desaconselham-se como base de partida, pois é na ausência de consenso que surge a inovação e o mundo se transforma.



Se estivermos todos de acordo nada muda, mas depois do desacordo, de comprar uma guerra se necessário,de batalhar pelas

suas ideias, então deve haver consenso. Este é um sinal de inteligência para quem quer trabalhar em equipe, quer liderar, mas não quer impor-se pela posição ou força.



Esta é a principal diferença entre um líder e um chefe e esta distingue os que ficaram nos nos nossos corações e não só na memória.



Apaguem as más memórias do consciente, porque elas persistem naquilo que é importante que é ajudarem-nos a viver o futuro; uma memoria não pode ser obstáculo ou prisão, o que já foi já foi, o passado é o passado e o importante é o presente e o futuro. Quem se prende no passado e perde tempo com ele, desaproveita o futuro, porque a vida é demasiado curta para ser pequena.



Os tempos não estão fáceis dirão alguns, talvez, mas a memória é curta… Andemos para trás no tempo, mas não em períodos curtos, que é fácil. A vida nunca foi fácil, foi a vida.. e a capacidade de adaptação às constantes mudanças é aquilo que fará a nossa vida satisfatória.



Temos um problema sério na governança global, não ter as pessoas mais aptas na condução, mas as que fizeram carreira para receberem favores em troca de outros que já ofereceram.



Os tempos mudam, e dando tempo ao tempo, e ele chega, o produto UA, que sois vós, será com toda a certeza parte da governança por mérito e qualidade que a UA, hoje, é reconhecida como uma das melhores Universidades do Mundo.



Mas é preciso resiliência, uma rede com a AAAUA ajuda e muito se for bem gerida e conduzida. Termino desejando um futuro brilhante e não esqueçendo que o segredo do sucesso é a constância do propósito. Abraço a todos.



* Presidente da Associação de Antigos Alunos

