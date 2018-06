O Partido Socialista de Ílhavo, por iniciativa do seu Secretariado, reuniu com as direções dos três agrupamentos de escolas do concelho de Ílhavo no sentido de acompanhar a realidade das comunidades educativas do Município e ouvir dos dirigentes escolares as suas impressões sobre os problemas que a gestão escolar enfrenta, os desafios e oportunidades que se colocam ao sistema público de Educação em Ílhavo, num contexto de necessária articulação com as autarquias locais e a administração central.

Naquelas reuniões, para além de recolher testemunhos de algumas dificuldades que as escolas precisam de ultrapassar, os dirigentes e autarcas do PS tiveram oportunidade de transmitir aos dirigentes escolares a prioridade que este Partido concede à Educação ao nível das políticas autárquicas e que a Câmara Municipal tem aí um papel preponderante, que não tem sido assumido, na articulação dos diversos agrupamentos em torno de desígnios comuns relacionados com o sucesso escolar, o combate ao abandono, a promoção da coesão identitária, cultural e social dos jovens em relação ao seu concelho.

Os encontros serviram ainda para que os dirigentes e autarcas do PS reforçassem a sua convicção, já plasmada no compromisso eleitoral assumido nas recentes eleições autárquicas, de que a Educação será tanto melhor em Ílhavo quanto mais próxima estiver a Câmara Municipal da gestão das escolas, sendo para isso fundamental que as autarquias vejam as suas competências e recursos reforçados nesta área.

Os socialistas consideram que o discurso do Presidente da Câmara sobre o processo de descentralização de competências encetado pelo actual Governo liderado pelo PS é um mau sinal quanto ao empenho do PSD local na adopção de uma postura mais pró-activa em matérias bastante relevantes para o desenvolvimento do concelho. O discurso receoso assumido pelo PSD é reflexo da falta de ideias sobre as áreas em causa, uma delas a Educação.

O PS considera que o sucesso da descentralização de competências para as autarquias depende muito do empenho dos autarcas no cumprimento das tarefas que lhes serão atribuídas. A actual maioria PSD dá mostras de não estar preparada para essa nova realidade e para aproveitar as oportunidades que daí advirão ao serviço da melhoria dos serviços públicos prestados aos nossos Munícipes.

O Partido Socialista de Ílhavo estará certamente na linha da frente pela melhoria desses serviços, designadamente da Educação no nosso Município, no contexto dos deveres da administração central, mas também particularmente atento às oportunidades proporcionadas pelo processo de descentralização de competências.



Partido Socialista de Ílhavo