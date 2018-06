PS e BE pressionam Ministério da Saúde a reforçar cuidados de saúde de Nossa Senhora de Fátima 04 jun 2018, 22:00 PS e Bloco de Esquerda vão procurar junto do Governo que acolha a reivindicação da população da freguesia de Nossa Senhora de Fátima de ver alargado o atendimento de médico de família, reduzido a uma tarde por semana.



O PS de Aveiro garante segue "atenta e preocupadamente" a situação relacionada com a prestação de cuidados médicos na extensão de saúde em Nossa Senhora de Fátima, no sul do concelho, onde faltam médicos, tendo já levado o assunto ao conhecimento do Governo.



O presidente da concelhia, Manuel Oliveira de Sousa, "tem envidado esforços para levar estas preocupações ao Ministério da Saúde, em conjunto com Filipe Neto Brandão, deputado por Aveiro na Assembleia da República", que formulou uma questão em requerimento dirigido ao Ministro da Saúde.



"Tal como sucede em muitas freguesias rurais e em povoações mais afastadas dos centros urbanos, na freguesia em causa prevalecem idosos e, muitos deles, doentes crónicos. Não há transportes públicos que adequadamente sirvam a ligação entre as três extintas Freguesias, o que dificulta ainda mais as opções de mobilidade dos seus habitantes", lembra o deputado.



A partir de 2013, "por reiterada ausência do clínico aí colocado" muitos dos utentes locais viram-se obrigados a inscrever em médico de família fora da área de residência.



"Tal circunstância conduziu a um esvaziamento estatístico da procura da extensão de Nossa Senhora de Fátima que não corresponde, assim, à realidade e que importa ter presente", alerta Filipe Neto Brandão.



A freguesia tem, presentemente, atendimento médico apenas às segundas-feiras à tarde, através de consultas que são marcadas no momento e por ordem de chegada.



A população reivindica dois dias por semana, como já sucedeu, "pretensão que se nos afigura razoável e justa, tanto mais se for devidamente considerado o quadro clínico do universo dos utentes em causa." O deputado pergunta à tutela "quais as medidas que irão ser adotadas" nesse sentido.



Esta segunda-feira, Moisés Ferreira, deputado eleito pelo Bloco de Esquerda no distrito também anunciou o agendamento projeto de resolução para reforçar os cuidados médicos e de enfermagem na extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima, com dias e mais horas dos primeiros e toda a semana dos segundos.



A iniciativa parlamentar surge na sequência de uma manifestação da população, realizada a 21 de maio, reclamando melhores cuidados de saúde, a que o Bloco se associou em solidariedade, tendo na ocasião se comprometido a levar o assunto à Assembleia da República.



Para o eleito bloquista, o horário de três horas por semana "é claramente insuficiente" obrigando muitos residentes a deslocações demoradas para médico de família ou receber outros cuidados.

