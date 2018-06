A Câmara de Oliveira de Azeméis reforçou o acervo documental na sua posse sobre o escritor Ferreira de Castro através da aquisição de dezenas de fotografias, cartas e manuscritos.



"O espólio foi obtido em leilão no mês de abril e vem enriquecer o património documental sobre um dos escritores mais importantes da literatura portuguesa do século XX e dos mais traduzidos no mundo", refere um comunicado.



Parte do acervo adquirido está patente até ao 9 de junho numa exposição na biblioteca municipal, inaugurada no âmbito das comemorações dos 120 anos do nascimento (1898-1974) de Ferreira de Castro.



em causa, 37 cartas manuscritas, de teor literário, datadas entre 1947 e 1973 e escritas em lugares distintos como Lisboa, Funchal, Coimbra, Caldas das Taipas, Entre-os-Rios e Paris.



Na lista dos documentos consta ainda o texto original e o guião do documentário da Telecine sobre a vida e obra de Ferreira de Castro, de 1971, com locução de Álvaro Salema e realização de Faria de Almeida.



A autarquia passou a ter também na sua posse a cópia do testamento do escritor, com data de 18 de janeiro de 1974, bem como um envelope contendo três cartas dactilografadas, com assinatura manuscrita, nas quais o autor confessa as suas últimas vontades.



O acervo castriano integra igualmente 38 fotografias originais da exposição sobre os 50 anos da vida literária de Ferreira de Castro bem como um texto manuscrito, de 24 folhas, para uma entrevista ao “Jornal do Comércio”.



Do espólio destaca-se ainda o documento original da candidatura do escritor a Prémio Nobel da Literatura proposta e assinada, entre outros, por escritores e jornalistas como Assis Esperança, Roberto Nobre, Manuel da Fonseca, Alexandre Cabral e Armindo Rodrigues.



Além da inauguração da exposição, as comemorações incluíram a apresentação da obra Terra Nativa – Natureza e paisagem humanizada em Ferreira de Castro”, de Ana Cristina Carvalho, um livro-tese de doutoramento sobre o autor oliveirense.