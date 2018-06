Piloto de heli que fez manobras acrobáticas no campo de treinos do Feirense suspenso e alvo de inquérito disciplinar 04 jun 2018, 16:33 O piloto de um helicóptero do dispositivo de combate a fogos florestais que fez manobras acrobáticas sobre a academia de formação / campos de treinos do Feirense, na Feira, sábado de manhã, foi suspenso de todas as operações de voo.



Informação hoje transmitida em comunicado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) à empresa responsável pela operação e manutenção da aeronave na sequência do incidente ocorrido durante sobrevoo do recinto onde estavam vários jogos de escalões jovens a decorrer.



O piloto em causa "já abandonou o Centro de Meios Aéreos onde desempenhava funções, tendo sido substituído por outro."



A empresa responsável pela operação do helicóptero do Estado instaurou um inquérito de natureza disciplinar ao piloto em causa, conclui a ANPC.

