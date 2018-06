Parque da Garganta/Ribeiro devolvido à fruição pública em Valongo do Vouga, Águeda 04 jun 2018, 16:25 A Câmara de Águeda inaugurou a obra de requalificação do Parque da Garganta/Ribeiro, instalado junto ao rio Marnel, na zona da Garganta, em Valongo do Vouga, executada no âmbito do Orçamento Participativo (OP-Águeda).



A obra foi proposta por Ana Paula Lima, António Portilho, Sónia Herculano, cidadãos de Valongo do Vouga, tendo beneficiado de um apoio de 22.140 euros.



Antes do descerramento da placa inaugural, decorreu uma caminhada com cerca de 80 participantes deste a Junta de Freguesia até ao Parque da Garganta, u”m espaço que a população local associa com o passado recente da freguesia, já que este não era apenas o local para a lavagem de roupa, mas também um espaço de banhos de Verão”, refere um comunicado.



Jorge Almeida, presidente da Câmara, aproveitou a inauguração para agradecer “o empenho de todas e todos para que esta fosse uma proposta vencedora, prova de que todos juntos e a trabalhar para a mesma causa conseguem alcançar resultados e melhorar a qualidade de vida não apenas de uma freguesia, mas também do concelho”, valorizando “um espaço para usufruto de todas e todos”.



O OP-Águeda pretende reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte, ativa e criativa, no caminho de um desenvolvimento sustentável do concelho e da promoção da qualidade de vida. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)