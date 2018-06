A Câmara da Mealhada assinou, esta manhã, o protocolo de promoção de hábitos de vida saudáveis no âmbito do Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-2030, lançado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



"Pessoas Mais Ativas para um Mundo Mais Saudável" é o desafio lançado. A iniciativa estabelece "orientações claras aos países para promoverem, numa lógica intersectorial e de saúde em todas as políticas, a atividade física junto das populações, nomeadamente através da criação de ambientes seguros e acessíveis, para pessoas de todas as idades."



Portugal foi o país escolhido para o lançamento do Plano e a Mealhada é um dos 40 municípios do país a comprometer-se a implementar e promover a atividade física e um estilo de vida saudável, refere uma nota de imprensa.



Guilherme Duarte, vice-presidente da autarquia, assinou o protocolo na presença do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, da presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, Rosa Reis Marques.