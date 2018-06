Pena suspensa para mulher que baleou inquilino 04 jun 2018, 14:59 Quatro anos e dez meses de prisão suspensa foi a pena aplicada à sexagenária que baleou o inquilino em Aveiro com quem mantinha desavenças devido à data de pagamento das rendas. A arguida terá de saldar a conta hospitalar do tratamento médico, cerca de 250 euros, e não pode voltar a cometer crimes sob pena de regressar a cadeia onde esteve nos últimos meses em prisão preventiva. Agora irá ser libertada. O coletivo aplicou as penas parcelares de nove meses por coação e quatro anos e meio pela tentativa de homicídio. "O grau de ilicitude é de média gravidade, as cinsequências para a vítima foram pequenas, porque não atingiu orgãos vitais, nem ficaram sequelas", notou o juiz presidente, aconselhando a arguida "deixar de ser tão impulsiva e encarar as coisas com mais tranquilidade". O caso irá permanecer na justiça, atendendo a que corre o inquérito relativo à posse dearma proibida em que é visado o marido da acusada. Pesou na pena a ausência de antecedentes da arguida, o facto de gozar de boa imagem e a confissão parcial dos factos. "Foi um caso pontual, percebemos o contexto, andava perturbada, mas estas situações não podem acontecer. Basta um momento de descontrolo e ter uma arma à mão", disse ainda o juiz presidente. Notícias Relaccionadas 16 mai 2018, 14:12 Mulher de Aveiro que disparou contra inquilino disse que era para "assustar" (Ag. Lusa) Classifique esta notícia: Sem classificação

