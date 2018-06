O município de Aveiro partilhou hoje pelas suas redes sociais um texto explicativo do projeto vencedor do concurso de ideias para a criação da praça urbana no atual jardim do Rossio.



Com o título "Rossio, uma nova praça", a apresentação de quatro páginas ilustradas é assinada pelo presidente da Câmara (consultar).



Ribau Esteves vinca o compromisso de "dar muito mais espaço à utilização pedonal, alargando passeios e criando novas zonas de estar e de circular com qualidade".



A proposta escolhida para servir de base ao projeto inclui, para avaliação, um parque automóvel em cave. Pretende-se, assim, "condicionar a circulação automóvel, organizar o estacionamento numa área de menor valor e sem impacto na paisagem urbana", além de "resolver os problemas de segurança".



O presidente mostra-se disponível para debater a proposta e colher ideias. "A Câmara está a desenvolver este projeto, como faz com todos, de forma aberta e participada, estando disponível para receber contributos de quem o entenda por bem fazer".