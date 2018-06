Beira-Mar: Cajó dá como certa continuidade 04 jun 2018, 10:44 O treinador do Beira-Mar reafirmou, ontem, que está a preparar a nova época. Cajó falava após o empate caseiro com o Alvarenga (1-1) no final do campeonato distrital. "Isto, desde há algum tempo a esta parte, com a direção e a estrutura do futebol, tem vindo a fazer as coisas com tempo, como deve ser, a planear muito bem o próximo ano. Vamos continuar a reconstruir este clube", declarou. Cajó, está, assim, a contar manter-se no cargo. "Sim, a direção sempre teve esse distrito, e disse-o para fora. Se estou a preparar a nova época com eles, estou a contar com isso obviamente", vincou. O técnico mantém, igualmente, a pretensão de ver continuar o grosso do plantel. "Todos os jogadores querem estar num projeto ambicioso, como é o do Beira-Mar. Todos eles trabalharam desde o orimeiro dia, estou muito satisfeito. Vamos ver o podemos melhorar, mas grande parte do grupo irá manter-se para dar continuidade. Vão entrar alguns, não muito, especificamente para lugares onde entendo que podemos melhorar", acrescentou. O Beira-Mar tem pela frente na presente época a final da Taça Distrital com o Pampilhosa e a Supertaça com o Lourosa. O primeiro jogo, em Aveiro, no palco onde a equipa se apresenta habitualmente. "É mais fácil tem mais gente a apoiar-nos, isso faz diferença", assumiu o técnico a contarcom muitos adeptos locais para tentar conquistar o troféu pela primeira vez. Pedro Moreira (lesionado) e Aranha (castigado) são baixas certas para domingo. "Vamos preparar o jogo sem desculpas e a procurar soluções para defrontar o Pampilhosa, que é adversário difícil. Vai ser uma final bonita e bem disputada. É um título que o Beira-Mar não tem e todos os títulos são bons de ter, o título da nossa realidade. Queremos muito vencê-lo, vai dar muito trabalho, mas gostamos de desafios dificéis e estamos aqui para conquistá-los, concluiu o técnico. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

