A Câmara de Aveiro assumiu "a aposta política" de elaborar um Plano Estratégico para a Cultura e uma Candidatura a Aveiro Capital Europeia da Cultura 2027, "cumprindo também por estas vias a estruturação da importância do pilar da Cultura na estratégia de desenvolvimento" definida para o município de no anterior e no atual mandato autárquico.

A contratação da empresa Opium, sob a liderança de Carlos Martins, "profissional de reconhecidos méritos e experiência, nomeadamente na gestão do processo de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, para gerir esta fase dos dois processos, é uma demonstração inequívoca da qualidade que lhes queremos e vamos dar", refere um comunicado.

A Câmara entende ser "necessária e importante a realização do Plano Estratégico para a Cultura com o envolvimento das associações privadas sem fins lucrativos e dos agentes institucionais e privados que têm atividade na área da Cultura, assim como no processo da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027", dado que, embora sob a liderança da Câmara, "estes são processos que exigem uma grande abrangência e participação de todos os interessados".

Criado em 1985 pela Comissão Europeia, a CEC é considerado o maior evento cultural da Europa. Entre as 58 cidades que já acolheram o evento encontramos as mais importantes do panorama europeu: Atenas, Florença, Amsterdão, Berlim, Paris, Glasgow, Dublin, Madrid, Copenhaga, Estocolmo, Bruxelas, Praga, Istambul, Liverpool, Marselha.

Lisboa foi Capital Europeia da Cultura em 1994, o Porto em 2001 e Guimarães em 2012.

Em termos de participação pública, a Câmara entendeu "proceder ao seu início dando a primazia às Associações Culturais sem fins lucrativos", numa reunião realizada na passada sexta-feira no edifício da Antiga Capitania.

O presidente da edilidade "assinalou a importância do momento para a elaboração do Plano e da Candidatura, bem como para a evolução e aposta que o município quer continuar a fazer na Cultura: aberta e disponível para todos os cidadãos, identitária, com qualidade e presença internacional. Com este plano ambiciona-se que Aveiro seja uma referência nacional e internacional, posicionando a Cultura no centro da vida social, educativa, económica e urbana”.

O consultor Carlos Martins fez a apresentação dos processos de elaboração do Plano e da Candidatura, destacando que esta é a primeira vez que a Câmara tem um Plano Estratégico para a Cultura "com esta amplitude e ambição", dando força ao trabalho desenvolvido ao longo do último mandato (2013/2017) "que colocou Aveiro como terceiro município com maior despesa corrente em Cultura e aquele que mais investe na salvaguarda e valorização do Património Cultural na Região Centro". O plano é "o mapa que irá guiar as políticas municipais para a Arte e a Cultura nos próximos 10 anos".

O trabalho vai ter o devido seguimento, com uma reunião com os agentes institucionais e as empresas privadas com atividade na área da Cultura, no próximo dia 13 de junho e várias outras que se vão seguir ao longo do presente ano.