Antigas fábricas de papel do Rio Caima ganham vida nova com turismo de lazer



A passagem do tempo ajudou a despoluir de forma significativa aquele que é um dos importantes cursos de água do país, ainda que sejam aguardadas mais algumas intervenções, nomeadamente para eliminar despejos de efluentes industriais que persistem clandestinos.



Aos poucos, as ruínas das indústrias já seculares tornaram-se destinos para outros fins, com alojamentos e atividades de turismo de natureza, onde surgiram percursos pedonais pelas margens, que foram sendo recuperadas.



A partir da antiga bicentenária hídrica localizada no açude de Palmaz, freguesia de Oliveira de Azeméis, pioneira na produção de eletricidade em Portugal, nasceu aquele que tornar-se-ia o primeiro hotel a funcionar totalmente com energia renovável.



O empreendimento irá agora ter a continuidade prevista, com a instalação de uma valência de turismo sénior, incluindo unidade de cuidados continuados. "Estamos a garantir as condições garantidas, nomeadamente financeiras, para avançar com esta nova fase, que poderá ser muito interessante para a comunidade envolvente", adiantou Carlos Alegria, promotor.



Mais a sul, na freguesia de Ribeira de Fráguas, no concelho de Albergaria-a-Velha, a Quinta do Caima alberga o que resta da imponente celulose do Caima, há muito desativada. Este autêntico museu industrial reconciliou-se com a natureza envolvente, tornando-se num espaço de referência para lazer e bem-estar, onde vai abrir este verão um camping com serviço de bungalows. "O nosso alvo são estrangeiros, que têm muita apetência por este nicho de turismo", adiantou Luís Capela,

proprietário.



Depois de hotel movido a ´energia verde´, uma unidade de cuidados continuados



Carlos Alegria, engenheiro, professor universitário especialista em energias renováveis e empresário tornou-se proprietário, através de uma hasta pública, da antiga fábrica de papel do Caima na freguesia de Palmaz, em Oliveira de Azeméis, onde tem raízes familiares. Encontrou-a na fase decadente e com fim irreversível.



A maquinaria a vapor, destinada à produção do papel, foi importada da Alemanha pelo empresário e benemérito Bento Carqueja para abastecer o ´Comércio do Porto´ e outros jornais da matéria-prima necessária à sua impressão. As instalações já tinham albergado uma fábrica de tecidos, que funcionou durante a segunda metade do século XIX.



Encerrada a atividade industrial, o complexo onde funcionou a primeira hídrica a produzir eletricidade em Portugal deu lugar ao Hotel Rural Vale do Rio, o primeiro em Portugal totalmente servido por energias renováveis (painéis solares, central hídrica e biomassa), investimentos que rondaram seis milhões de euros no total.



A autarquia de Oliveira de Azeméis encarregou-se da recuperação das margens do rio, com investimentos de 700 mil euros, permitindo a requalificação e valorização da zona ribeirinha do Caima ao longo de 16 hectares, num esforço de proteção da biodiversidade e gestão sustentável da água que se faz a pé através de passadiços de madeira e pontes pedonais.



"Ainda temos uns problemas por resolver, falta melhorar o tratamento de algumas águas residuais, mas as obras, ao que sabemos, estão para começar", disse, esperançado, Carlos Alegria.



Depois do hotel "que está a correr muito bem", o empresário deseja instalar o já previsto lar de cuidados continuados e paliativos na área restante, dotado de 160 camas, em colaboração com a escola superior de enfermagem da Cruz Vermelha. "Temos o projeto pronto, a aguardar aprovação, com metade das camas na primeira fase", adiantou, acreditando poder lançar a obra no próximo ano.



Celulose do século XIX transformada em ´varanda´ para o Caima



A antiga fábrica de Celulose e Papel do Caima, em Vale Maior, Ribeira de Fráguas, foi pioneira na atividade industrial no concelho de Albergaria-a-Velha. A falta de papel em Portugal levou os irmãos José Luiz e Manuel Luiz Ferreira Tavares a construirem uma unidade que ao seu tempo, por volta de 1870, era do mais avançando que existia em Portugal, contando na sociedade com um técnico francês.



A emblemática celulose deixou de laborar nos anos 90 do século passado. Hoje o edificado e terrenos envolventes está nas mãos de um empresário ligado à construção de casas em madeira, Luís Capela, que tem a "ambição de criar um espaço de referência para lazer".



A atividade industrial deu lugar a passeios de cavalo, um parque aventura e uma ´varanda´ para o Caima com bar e piscinas ao ar livre. "Temos vindo a investir gradualmente, atendendo a que a recetividade é boa", referiu.



No antigo parque de madeiras irá agora surgir a zona de bungalows, para acolher campistas durante todo o ano, nomeadamente estrangeiros.



"Quanto aos edifícios antigos, faremos algumas demolições onde é interdito entrar, por razões de segurança. Mas manteremos outras áreas, com novas funcionalidades. Os visitantes não deixarão de ficar com uma imagem muito aproximada do que foi aquela fábrica. Quando estiver em condições vamos satisfazer a muita curiosidade das pessoas que nos visitam", promete o empresário.



A produção de pasta de papel durante mais de um século deixou marcas no meio envolvente, que se foram esbatendo. O promotor da Quinta do Caima assumiu, à sua conta, duas limpezas no leito do rio. "Já vemos o fundo do rio, que de tão negro não se via. Agpra temos peixes de volta. Foram muitas horas de máquina, algum investimento", disse Luís Capela que dotou a zona ainda com cerca de dois quilómetros de percursos pedonais "com açudes e paisagens bonitas".



Da Serra da Freita ao Rio Vouga



No planalto da Serra da Freita, as águas de vários riachos vão recortando, ao de leve, a paisagem, até confluírem num só. O Rio Caima. Serpenteando por terrenos graníticos, o Caima ´explode´ na Frecha da Mizarela, ao aproximar-se dos xistos que, ali, começam a surgir. Primeiro, faz correr as suas águas em terrenos com altitudes mais elevadas. Depois, espraia-se por terrenos mais planos, à medida que vai chegando aos concelhos vizinhos de Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, até desaguar no Rio Vouga (in Aroucageopark.pt).

