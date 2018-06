A Câmara Municipal da Murtosa deliberou atribuir às associações do concelho concorrentes ao Programa de Apoio às Associações e Coletividades locais um montante global até cerca 170 mil euros.



As verbas foram encaminhadas "em consonância com as candidaturas apresentadas pelas coletividades às diversas área de apoio previstas".



Os valores decididos constituem intenções de atribuição, uma vez que a transferência financeira, da Câmara Municipal para as Associações, carece da justificação, por parte destas, da despesa efetuada, mediante apresentação de documentação comprovativa.



A autarquia apoiou 16 associações com a pretensão "de fortalecer as parcerias", esperando "que resultem em ganhos de qualidade de vida para a população murtoseira", tendo presentes "os princípios de equidade, transparência, rigor e racionalização dos recursos."