Aveiro: Apresentação oficial do projeto para o Rossio 03 jun 2018, 23:35 No seguimento da apresentação do projecto de intervenção para o Rossio, que decorreu na passada quarta-feira, dia 30 de Maio de 2018, no pequeno auditório do Centro Cultural e Congressos de Aveiro, o PAN toma a posição seguinte.



1. O projecto revela uma indiferença confrangedora em relação ao espaço verde, observando que as árvores e a área de relva, em vez de terem uma relevância central, surgem como apontamento periférico, com menos importância do que o mobiliário urbano, comprometendo as zonas de sombra que permitem a permanência prolongada, bem como compromete a qualidade do ar e não permite o desenvolvimento de uma barreira para minorar a poluição sonora;



2. A aridez revelada, que torna o local menos apelativo visualmente, está claramente vocacionada para a realização de eventos pontuais, destinados sobretudo aos turistas e visitas cíclicas, esquecendo a população residente e as suas expectativas em relação a um espaço que é, em primeiro lugar, seu;



3. Num momento em que as principais cidades e capitais europeias começam já a priorizar o desenvolvimento urbano sustentável e a tipologia de cidade que afasta a oferta desenfreada de estacionamento, o projecto revelado deflecte para a intenção de levar mais carros para uma zona já saturada de tráfego. Por outro lado, existem suficientes parques de estacionamento na cidade, muito perto do Rossio eque estão longe de ter um índice de utilização significativo;



4. A intervenção será morosa e terá um efeito negativo na normal actividade da restauração e comércio locais;



5. A complexidade da intervenção para a construção do estacionamento subterrâneo, que pressupõe a escavação num subsolo de previsível sensibilidade geológica e arqueológica, pode causar danos estruturais nas casas da zona envolvente;



6. O PAN reafirma a sua mais profunda discordância com esta solução, numa área onde urge uma requalificação ponderada e orientada para a preservação do espaço e manutenção da sua utilidade em torno da população residente, salientando a necessidade de se expandir a zona livre de carros em outras ruas da baixa da cidade, redesenhando-a para a circulação pedonal e ciclovias.



