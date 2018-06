Futebol distrital: Beira-Mar empatou com Alvarenga, mas garantiu segundo lugar 03 jun 2018, 19:17 Apesar do empate na receção ao Alvarenga (1-1), o Beira-Mar terminou o campeonato em segundo lugar, o que vale a presença na Taça da Portugal na próxima época. Na derradeira jornada, após o jogo que valeu a final da Taça Distrital, na quinta-feira, os aveirenses entraram em campo com um ponto de vantagem sobre o São João de Ver, que também não foi além do empate caseiro com o Estarreja (1-1). Em Aveiro, os forasteiros limitaram-se, praticamente, a resistir às investidas dos locais. A oportunidade mais flagrante, após dois avisos sérios (um remate de Aparício e uma finalização de Zé Bastos) aconteceu quase à meia hora. O guarda-redes Renan, por duas vezes no mesmo lance, impediu Aranha de abrir o marcador. O intervalo fez bem aos aurinegros, que transformaram, finalmente, em eficácia as contínuas incursões atacantes quando Aranha, na pequena área, rematou a bola para o fundo da baliza, após cruzamento rasteiro, da direita, de Artur. Mérito, também, para a abertura de Aparício. O jogo animou com o Alvarenga a procurar algo mais (Isidro era o mais inconformado) , embora manifestamente inconsequente e deixando espaços para o Beira-Mar explorar as transições rápidas. Só que Renan mantinha-se em bom plano, como se viu no desvio para canto de um remate perigoso de João Paulo, recém entrado. Depois ´tirou o pão da boca´ a Artur, num cruzamento da direita que poderia ser fatal. O Alvarenga chegaria inesperadamente ao empate, no início das compensações. Um dos raros ataques conduzido pelo homem do costume, Isidro, que cruzou da esquerda para a pequena área onde Caio fez o mais fácil, colocando o pé à bola. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

