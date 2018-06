Impasse na Freguesia de Esgueira 02 jun 2018, 23:26 O Partido Socialista de Aveiro acompanha, com natural observação dos poderes democráticos, a situação de impasse que se vive na Freguesia de Esgueira. Mesmo o respeito pelo poder local autárquico, a dimensão social e as suas implicações no funcionamento regular da Junta de Freguesia e consequentes acções na vida social, como foi público nos meios de comunicação por parte de considerável número de associações de Esgueira, não deixou o PS alheio; expressando preocupação pelo que sucede e envidando esforços para que a situação seja rapidamente ultrapassada. O poder local, o dinamismo associativo, a participação ativa do terceiro setor são princípios elementares na acção do PS na luta pela democracia. Portanto, nada nestas matérias é indiferente a quem tem como basilar ouvir, e humildade democrática e capacidade de trabalhar com e para as pessoas em cada rua, bairro, lugar ou Freguesia. Esta preocupação é atenuada pela absoluta confiança nos seus eleitos em ajudarem a resolver uma situação insólita criada por quem teima em não ouvir ou, talvez por mimetismo, siga uma decadente atuação política de “quero, posso e mando”. Uma Assembleia de Freguesia, como órgão fiscalizador da Junta de Freguesia, tem que zelar pelo cumprimento da lei, não podendo aprovar documentos em situação irregular. Por isso, o Partido Socialista está convicto de que na reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, a realizar, como é de lei, no mês de junho, a correção da legalidade, chave do problema, encontrará resolução. PS Concelhio Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

