Andebol / Primeira divisão: São Bernardo despromovido após derrota em Fafe 02 jun 2018, 23:06 A última jornada foi o tudo ou nada para a turma de Ricardo Guimarães que conseguiu garantir o seu lugar no Campeonato Andebol 1, após bater o CD São Bernardo.

Foi um jogo muito emocionante no Municipal de Fafe, com a Vasco Santos a ser o primeiro a marcar para a turma da casa e Leandro Rodrigues a igualar, segundos mais tarde. Aos cinco minutos de jogo, o Fafe já liderava a 5:2 mas a formação aveirense conseguiu recuperar e chegou ao empate a 6:6. A turma do Fafe conseguiu o empate novamente a 12:12 mas saiu para o intervalo a perder por 14:12. No segundo tempo, o Fafe esteve sempre na frente e acabou por selar o resultado a 32:29, com Paulo Candido a marcar por oito vezes ao CD São Bernardo de João Alves. O AC Fafe consegue assim a tão almejada manutenção no Campeonato Andebol 1 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)