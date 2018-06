A Universidade de Aveiro (UA) deve corresponder cada vez mais à necessidade de atualização dos conhecimentos dos seus alunos após a conclusão do ciclo de estudos.



Um desafio colocado pelo reitor da instituição de ensino superior e investigação no habitual discurso que antecedeu a entrega dos diplomas, cerimónia realizada este sábado de manhã.



Paulo Jorge Ferreira alertou para "a rapidez da evolução do conhecimento no mundo de hoje", a "um ritmo" que "é o maior de sempre."



"Se há um século um diploma era uma garantia para toda a vida e o estado da arte da área evoluía muitíssimo pouco - atualizado uma vez atualizado sempre - , esse valor de conhecimento praticamente inalterado durante a vida do portador passou a uma situação atual que é muito diferente: começa a ficar desatualizado amanhã", avisou.



Na sua primeira intervenção no cargo em entrega de diplomas, Paulo Jorge Ferreira advogou que "as universidades e os seus públicos, incluindo os antigos alunos, têm de se adaptar a uma realidade de necessidade de atualização constante".



"A aprendizagem ao longo da vida é cada vez mais necessária", vincou, garantindo que na UA "estamos preparados para isso". Por isso, o reitor finalizou o discurso com um "voltem sempre".



Conhecimento sem fronteiras e competividade global

Antes, destacou também a importância da afirmação internacional da instituição, atendendo a que "o conhecimento não tem fronteiras e a compeitição faz-se no palco global".



"Estamos prontos para isso, a internacionalização tem sido um princípio orientador", garantiu, lembrando que existem 90 nacionalidades entre os estudantes matriculados.



Paulo Jorge Ferreira notou também as dificuldades em captar todos aqueles que mostram interesse no projeto da UA.



A percentagem de jovens da região colocados em Aveiro para fazer o ensino superior atingirá, como em outros pontos do país, valores de apenas 30 por cento.



Em Portugal persiste "um número elevado que não atinge o ensino superior, o que faz com que tenha um defice de formação superior".



O número de candidaturas em Aveiro excede atualmente "largamente as vagas". Em certos cursos, existem 15 vezes mais candidatos. Os diplomados acabam por ser "um número infelizmente reduzido a ter sucesso", lamentou, destacando, pela positiva, a "vantagem competitiva" dos cursos locais, provada "pelas maiores taxas de empregabilidade do País".



Discurso direto



"O País precisa de vós, temos agora uma economia baseada em conhecimento. Estamos perante mais uma revolução, de remover limitações da mente, que é mais importante do que a força humana. Um país não pode progredir sem população tecnologicamente culta" .



Mais de 3 mil novos diplomados

No ano letivo 2016/2017, 1739 alunos concluíram com êxito a sua licenciatura em Aveiro, 1077 o mestrado, dos quais 297 mestrados integrados, 158 o doutoramento e 116 o seu curso técnico superior profissional. No total, foram concedidos 3090 diplomas.