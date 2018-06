Ministro do Ambiente reafirma prioridade a defesas do litoral com recurso a "engenharia natural" 02 jun 2018, 12:40 Presente na cerimónia do hastear da Bandeira Azul na Torreira, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, reconheceu a beleza da praia murtoense, mas lembrou que nem todas as praias, nomeadamente no litoral aveirense, se podem gabar disso. "Estamos empenhados em fazer investimento na defesa do litoral e quando me perguntam e quando é que tal estará concluído, a resposta mais honesta seria dizer que nunca". Acabaram-se os esporões, disse o ministro, acrescentando que, a partir de agora, "todas as intervenções serão sempre realizadas através de métodos de engenharia natural, que não têm efeigos perversos, mas nunca chegaremos ao fim", concluiu, citado no Diário de Aveiro. Joaquim Batista, presidente da Câmara da Murtosa, recordou o papel das autarquias nesta melhoria, enquanto "principais agentes das nossas praias", sem esconder que é ambição dos municípios "passar a ter a tutela destes espaços". A Torreira foi uma das escolhidas pela Associação da Bandeira Azul da Europa para assinalar a abertura da época balnear, simbolicamente com o hastear do primeiro galardão no país. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

