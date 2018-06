O Beira-Mar está com uma motivação extra para garantir o segundo lugar do campeonato distrital de futebol, depois de conseguir, na quinta-feira, o acesso à final da Taça Distrital, ao eliminar o Fiães no desempate por grandes penalidades.

Os aveirenses têm de defender, na receção ao Alvarenga, o escasso ponto de vantagem sobre o São João de Ver, terceiro classificado, que recebe o Estarreja.

"Temos uma última jornada para jogar, em nossa casa, estamos completamente focados novamente no campeonato, para somar mais uma vitória, o que dará a certeza que vamos ficar em segundo lugar", disse Cajó, treinador do Beira-Mar, na habitual antevisão partilhada pelas redes sociais.

"Penso que será um prémio justo para o trabalho que desenvolvemos e vamos tentar segurá-lo", acrescentou.

O ´cair do pano´ do campeonato motiva já alguns balanços. "Foi uma época difícil em muito aspetos, com muitas adversidades que não estavam nas contas de ninguém, que estavam fora do nosso controlo. Contudo, audou-nos a crescer mais rápido e, no fundo, criámos uma identidade com futebol positivo", afirmou Cajó.

A ponta final da época é realizada a bom nível. "Temos progredido muito, estamos numa fase em que é muito difícil sermos batido. Quase nunca uma equipa conseguiu superioridade, quanto muito igual em raros períodos de jogo. Temos de olhar para o futuro e trabalhando desta forma vamos estar mais perto do sucesso e dos objetivos", sublinhou.

Cajó elogiou o apoio dos adeptos ao longo dos meses. "É a única coisa que tem de primeira Liga, a mais valiosa, os adeptos é que tornam este clube tão grande. Existem dificuldades estruturais, temos de crescer também a esse nível para nos tornarmos de primeira Liga, dando um passo de cada vez. Isso está a acontecer para o futuro ser risonho, mas não se consegue de um dia para o outro, vejam as infraestruturas que faltam, também para a formação", referiu.

O técnico que sucedeu a Carlos Miguel à terceira jornada mostra-se satisfeito com o percurso, atribuindo o afastamento do primeiro lugar não só a falhas dentro do campo inerentes ao futebol mas também "a coisas externas, que todos sabem quais foram" , acreditando ser possível conquistar os troféus ainda em disputa (Taça e Supertaça).